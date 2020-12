Dashi

Nje takim i fshehte dhe misterioz persa i perket qellimit te vertete te tij do behet sot ne shenjen tuaj. Ndoshta do jete takim i fundit me dike qe ju pelqen por qe ju lodh dhe bllokon ne jeten tuaj.

Demi

Duhet ti jepni fund apo sqarim ne momentin me te bukur ne dukje te nje partneriteti ne cift apo bashkepunimi. Mund te ndaheni ne menyre te civilizuar duke argetuar.

Binjaket

Ne nje moment te veshtire ne lidhje me punen tuaj dhe perditeshmerine duhet te keni kujdes te mos bini me shume se duhet ne deshiren per te pire dhe harruar.

Gaforrja

Jeta ju gjen gjithmone nje mundesi shpetimi apo nje paterice ne momentet kur ju mund te rrezoheshit. Sot do gjeni dike qe ju mbeshtet dhe mbron.

Luani

Mund ti krijoni vetes luksin qe sot te jeni me te vemendshem dhe te gezueshem me familjen dhe te diskutoni me pas ceshtje shume delikate

Virgjeresha

Mund t’ju ftojne ne nje takim pune apo personal ne kushte shume romantike dhe joshese. Por aty do degjoni pikerisht ate qe kishit frike te degjonit. Fundin e nje pune apo marredheneie personale.

Peshorja

Sot eshte dite argetuese dhe parate marrin rendesi vetem nese shpenzohen dhe hidhen per gjera argetuese dhe qetesuese per ju. Dhuratat me te mira do ja beni ju vetes .

Akrepi

Do jete dita qe do kuptoni se ti fusni nje mendje te lehte nuk eshte papergjeshmeri por eshte pergjegjshmeri perballe vetes tuaj per ta mbrojtur nga sulmet psikologjike e emocionale.

Shigjetari

Do donit sot momentin perfekt intim per te marre hak ne nje marredhenie qe ju ka stresuar. Do beni levizjen fatale dhe te mistershme qe kundershtari te mos leviz dot me.

Bricjapi

Sot rregullat disi dalin jashte loje ose nuk do jene kaq te dukshme. Keshtu qe mund te dilni pak jashte loje apo te quheni te prarambetur ne nje marredhenie qe ka zhvilluar nje menyre sjellje me te perparuar.

Ujori

Dikush do perpiqet t’ju tradhetoj ne lidhje me nje projekt te rendesishem pune dhe karriere. Mjafton kjo qe ju te zhvilloni me shume shqisen tuaj te gjashte ne veprim dhe te shkarkoni kedo qe ju rivalizon.

Peshqit

Mjafton nje mik i mire me pervojr qe t’ju mbroje dhe perkrah ne momentin e duhur duke ju hapur rrugen e bllokuar ne kete periudhe pengesash sureale.