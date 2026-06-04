Për të pestën ditë radhazi vijoi në Tiranë protesta e mijëra qytetarëve kundër ndërtimeve në Zvërnec dhe Nartë.
Edhe sot u mblodhën shumë qytetarë që marshuan drejt Kryeministrisë dhe mbajtën fjalime në podiumin e improvizuar.
Një prej aktivistëve u shpreh me vendosmëri se protestuesit nuk do bëjnë negociata me Ramën.
Aktivisti: Ju lutem shumë, kini kujdes. Kanë hequr gardhin atje në Zvërnec, ju kanë ngritur kurth shqiptarëve, dhe po hu thonë shqiptarëve; shkoni protestoni atje, që t’i shantazhojnë më pas.
Qeveria është në Tironë, mblidhuni të gjithë në Tironë ta bllokojmë komplet Tironën. Mos bini pre e kurtheve. Nëse do shohim që ka persona që do bllokojnë autostradën asnjë person nuk do shkojnë në Vlorë të bëjë negociata me këtë plehrë. Poshtë komunizmi.
Amaneti i dytë, ka disa persona që vijnë këtu dhe flasin si qytetarët dhe i venë logo partie videove. Kujdes. Kujdes! Se shqiptari e vret tradhtari. Rama, Berisha tradhtarët e kombit.
Leave a Reply