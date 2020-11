Diplomati Aliçka shprehet se ky proces i nisur 10 vite më parë ka qëllim deligjitimimin e Kauzës së luftës së UÇK-së, kjo pasi nuk po analizohet shkaku kryesor i kësaj lufte. Ai tha se do të ishte e turpshme nëse do të kishte të dënuar në këtë proces gjyqësor.

“I gjithë procesi i nisur mbi 10 vite më parë, të lë të kuptosh që ka një strategji të përpunuar për deligjitimimin e kauzës të luftës së UÇK-së. Nuk po analizohet shkaku kryesor, pse unë po mbrohem në luftë. Është një asimetri e kthyer prapsht. Qëllimi aty është të denigrohet i luftës së Kosovës. Për mua do të ishte e turpshme të dënosh, ku ende ka gjeneralë serb në krye të ushtrisë serbe që kanë kryer krime të rënda. Nuk janë zbardhur as 1/10 e krimeve serbe në Kosovë. Do të ishte një çudi e madhe por edhe turp nëse do të dënohet. Mund të ketë shumë faktorë politike brenda partive. Patjetër është bërë më bekimin e ndërkombëtarëve. Unë di që gjykata speciale është nën ombrellën e OKB-së. Mungesa e flamurit kosovar binte në sy. Etiketimi krishter-musliman është e turpshme. Teza që i luan diplomacia serbe. Përgjigja më e mençur ishte e Krasniqit ishte fyerja që këtë po kthejnë në një luftë fetare.