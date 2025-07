Aksioni për ndërtimet pa leje/ Softa: Janë zaptuar prona publike! Valteri: Duhet të ndalohet kjo babëzi

Prej disa ditësh në vend po vijon aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje.

Eksperti për Sigurinë Fatjon Softa, tha se këto aksione duhet që të bëhen, pasi sipas tij në Tiranë janë zaptuar pronat private.

‘Pronat publike në disa zona në Tiranë janë zaptuar. Ai që do të marr një leje se merr dot. Tirana ka po ato rrugë që kemi trashëguar para viteve ‘90. Sot s’ka një rrugë të re. Se di si një inspektor i bashkisë nuk sheh element e sigurisë, të gjithë dyert lokalet i kanë bërë me xhamë që i hapin nga jashtë, biçikletat janë vendosur në rrugë dhe nuk kalon dot. Nëse bashkia do të kishte hapur rrugë alternative do të ishte më e lehtë’, tha ai.