Saturday, August 16, 2025
Aksioni për hapësirat publike, Rama: Pa ndalim deri në çlirimin e çdo trotuari

by B K
16/08/2025 16:02
Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje të reja nga aksioni për lirimin e hapësirave publike në vend. Në një postim të radhës në Facebook, kreu i qeverisë shprehet se aksioni do të vazhdojë pa ndalim.

“Pa ndalim deri në çlirimin e çdo trotuari”, shkruan kreu i qeverisë.

Më herët Rama ka paralajmëruar se aksioni do të jetë konstant dhe do të gjasë gjatë 4 viteve.

Ai ka paralajmëruar gjithashtu se shumë shpejt radha për t’u reformuar do të jetë e strukturës së kontrollit të territorit dhe IMT-ve bashkiake.

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

