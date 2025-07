Aksioni i Ramës për lirimin e hapësirave publike, Nura: I vonuar, por i nevojshëm! Ka ndezur motorët elektoralë

Aksioni i kryeministrit Edi Rama në Vlorë, Shkodër dhe rrethet e tjera për lirimin e hapësirave publike dhe për turizmin është i vonuar, por i mirëpritur dhe i nevojshëm.

Kështu tha gazetari Artur Nura sot në “Studio Live” të Report Tv, në një lidhje live me moderatorin Arbër Hitaj.

Edhe pse e cilësoi pak jashtë kompetencave ndërhyrjen e kryeministrit, sepse për Vlorën bashkia ka autonominë lokale dhe për Thethin duhet të ndërhynte Ministria e Drejtësisë me kontrollin ndaj prokurores Elsa Gjeli, ai nënvizoi se ishte e nevojshme për shkak se turizmi është shpallur prioritar dhe promotor për vendin.

Kurse për rastin e Thethit në Shkodër, akuzat e Ramës ndaj prokurores Gjeli dhe masat ndaj saj apo akzionin për prishjen e ndërtimeve atje, gazetari u shpreh:

Nura i sheh këto lëvizje të Ramës më shumë si strategji dhe ndezje e motorëve elektoralë për zgjedhjet e pjesshme lokale, duke shtuar se edhe për Tiranën mund të ketë një vendimmarrje nga kreu i PS.

“Por nesër do të ketë edhe vendimarrje të rëndësishme për Bashkinë e Tiranës, ndaj i ka kërkuar deputetëve të kryeqytetit ‘jo pushime’. Me sa duket vera do jetë një fushatë elektorale dhe jo vetëm e nxehtë, njihet strategjia e PS-së që kalon nga një fushatë në tjetrën, nuk është pa qëllim deklaratat e Ramës. Por nuk do ketë vetëm vendimmarrje për Tiranën, por edhe më të gjerë. Rama është i parapërgatitur për betejë lokale. Rama është strategjik në veprimet e tij, ai nuk do që ta lëshojë Tiranën, e duket qartë se ka ndezur motorët elektoralë socialistë, ai nuk do ta lëshojë atë sepse përbën edhe një të tretën e vendit për nga rëndësia. Me të njëjtën mënyrë po vepron edhe me Vlorën, ku ai ka qenë edhe deputet. Do të ketë vëmendje të veçantë nga ana e Ramës që i mat gjerat sipas gjatësisë së tij dhe ka kërkesa, e në të njëjtën vëmendje ai ka edhe për Shkodrën. Duket se strategjia e kryeministrit është e mirëmenduar dhe jo rastësore”, komentoi ai për Report Tv.