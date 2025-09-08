Analisti Frrok Çupi, i ftuar në emisionin “Real Story” në ABC News, ka bërë një analizë mbi sfidat që po përballet Shqipëria në rrugën e saj drejt Bashkimit Europian, duke theksuar hendekun mes aspiratës politike dhe realitetit qytetar.
Ai theksoi se kjo që ka marrë Rama mbi supe është një mision dhe sfidë e madhe.
“Ne e njohim situatën në Shqipëri, njohim dhe qytetarinë shqiptare, Edi Rama po tenton të bëjë një Shqipëri evropiane me një qytetari joeuropiane. Me një qytetari që për të thënë të vërteten është e hutuar, e goditur, e trullosur, sepse vjen nga kontrolli strikt i territorit i viteve të diktaturës në një tallava, që u zgjat për shumë kohë pas 1990.
U godit ideja që duhet zbatuar ligjet, u goditën vlerat shumë të mëdha të shoqërisë edhe pse u ndërtuan ën diktaturë, duhet ishin mbajtur.
Dhe tani Edi Rama si kryeministër i Shqipërisë ndodhet para këtij fakti, është një tragjedi në fakt se si mund të ndodhesh para kësaj gjëje. Ai qoftë që e ka marrë përsipër për ta përballur këtë gjë dhe sigurisht që do ta përballojë, jo është njëra anë. Ana tjetër është se cilat janë detyrimet ndaj BE dhe qytetërimit evropian.
Edhe sikur Edi Rama të mos ndodhte, nuk mund të jesh në radhën e shteteve të BE me sjellje të tilla qytetare. Punët e kontrollit të territorit dhe të ambientit janë të rëndësishme.
Kontrolli i territorit është shumë i rëndësishëm. Territori është pasuria më e madhe që ka kombi dhe njerëzit në këtë vend. Nuk mund të garantosh sigurinë e aleteve për aq kohë sa nuk di se çfarë ke në kopshtin tënd, Nuk mund të kontrollosh pastaj qytetarinë”, tha ai.
Ai komentoi dhe ndërtimet pa leje, të cilat sipas Çupit janë një problematikë, që duhet zgjidhur dhe është testi i fortë për integrimin në BE.
“Një pjesë e caktuar e territorit shqiptar tenton separatizëm. Këtë patriotë të mëdhenj, që veshin tirqe dhe marrin pushkë të gjata, këtë janë aq antishqiptarë, aq të papranueshëm sa bëjnë të njëjtën gjë që bëjnë separatistët e Serbisë, Bosnjës, dhe separatistët e cilit vend që nuk e do atdheun e vet.
Siç ka separatizëm territorial, në shoqërinë tonë ka një separatizëm ligjor, legal, kushtetues, një krahinë e terë tentoi të qeveriset me kanun dhe me ligjet e sheriatit, që do të thotë se nuk njohin republikën e Shqipërisë”, tha ai.
