Aksion spektakolar pranë Kharkiv-it, Ukraina shkatërron urat strategjike ruse

Ukraina ka shkatërruar dy ura në territorin rus, pranë kufirit me Kharkiv-in, raporton CNN.
Këto ura përdoreshin nga Rusia për furnizimin e trupave të saj me armë e municione.
Për shkak të rëndësisë strategjike, ato ishin të minuara, duke u mundësuar rusëve që t’i shpërthenin në rast të një avancimi të papritur ukrainas.
Brigada 58 Motorike e Ukrainës, që realizoi operacionin, ka deklaruar se veprimi u bazua në vëzhgimin e aktiviteteve të dyshimta rreth urës. Dronët e vegjël, zbuluan stiva të mëdha me mina anti-tank, të cilat më pas u shkatërruan me sukses.
Ky aksion i Ukrainës vjen në një kohë të vështirë përgjatë fronteve, ndërsa forcat ruse vazhdojnë avancimin e tyre dhe sulmet ajrore ndaj qyteteve ukrainase nuk ndalen.
CNN vë theksin te dronët e përdorur në këtë sulm, të cilët thuhet se kushtojnë rreth 600-725 dollarë.
Më parë, Ukraina ka përdorur municion nga High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), të furnizuara nga Perëndimi, për të shkatërruar ura në rajonin rus të Kurskut.
Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që Ukraina përdor dronë të vegjël dhe relativisht të lirë duke arritur efekt maksimal.
