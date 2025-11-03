Operacion kombëtar për vendosjen e ligjshmërisë në territor për ata që ndërtojnë pa leje apo përtej lejes apo lejes për qëllime fitimi, shtrihet në zonat rreth Tiranës, ku ndërtuesit, mbikyrësit, inspektorët e me radhë, që kanë shkelur kushtet e lejeve për vila e godina të shtrenjta, do të përballen me masat administrative e penale që parasheh legjislacioni në fuqi.
E pranishme sot, 3 nëntor, në Farkë ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu.
“Pas inspektimit në terren dhe monitorimit me dron, Policia e Shtetit në bashkëpunim me IKMT-në, kanë konstatuar një sërë paligjshmërish lidhur me ndërtimet në këtë territor.
Ky është proces që vjen në zbatim dhe në vazhdën e një sërë masash që po merren prej muajsh lidhur me zaptimin e hapësirave publike dhe ndërtimeve pa leje në të gjithë territorin e vendit”, tha Koçiu.
“Kushdo që ka një leje ndërtimi apo që del përtej asaj leje, nuk do përfitojë as një metër katror se leja e dhënë”, paralajmëroi ministrja.
U bëri thirrje edhe atyre që shesin apo ndërtojnë objekte lidhur me këtë.
“Nuk do të përfitojnë dot as një metër katror të zaptuar padrejtësisht dhe në mënyrë të paligjshme!”
