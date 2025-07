Policia Bashkiake e Tiranës, në bashkëpunim me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit (IMT), ka nisur një aksion për lirimin e hapësirave publike nga ndërtimet dhe zaptimet e paligjshme. Ky operacion është pjesë e Taskforcës së krijuar me qëllim që kryeqyteti të jetë më i pastër dhe më i aksesueshëm për qytetarët.

Gjatë aksionit, autoritetet kanë ndërhyrë për të hequr pergola dhe struktura të tjera të ngritura pa leje në trotuare, rrugë apo hapësira të tjera publike. Këto zaptimet kishin penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve dhe funksionimin normal të zonave urbane.

Autoritetet kanë theksuar se ky operacion nuk do të ndalet dhe do të shtrihet në çdo lagje të kryeqytetit, pa përjashtime. Qëllimi është rikthimi i qytetit tek qytetarët dhe përmirësimi i cilësisë së jetës urbane. Taskforca ka paralajmëruar se do të marrë masa ndëshkuese ndaj çdo subjekti që shkel rregullat për përdorimin e hapësirave publike.