Gjykata e Lezhës ka dhënë vendimin për dy të rinjtë që aksidentuan për vdekje biznesmenin 61-vjeçar, Gjon Kola.

Gjykata ka dhënë masën arrest me burg për 22-vjeçarin me iniciale A.Xh., ndërsa arrest shtëpie për 19 vjeçarin me inicialet N.D.