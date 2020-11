Një aksident ka ndodhur në orët e para të mbrëmjes në Tiranë në lagjen ‘Kombinat’.

Raportohet se në zonën e Kombinatit, mjeti i policisë me drejtues shtetasin E.Gj, është përfshirë në një përplasje me mjetin motorr me drejtues A.K.

Ky i fundit është dërguar në spital dhe për fat të mirë ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon puna për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

