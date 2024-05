Ka humbur jetën si pasojë e perplasjes se shumefishte në Durrës, biçiklisti, i cili u mor para nga një automjet.

Ndërkohë, mësohet se drejtuesi i automjetit është larguar nga vendngjarja pas aksidentit dhe po vijon puna për kapjen e tij.

Sakaq, policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 17:30, në lagjen 14/1 Durrës, një automjet me drejtues shtetasin është përfshirë në një aksident me një motomjet me drejtues shtetasin dhe një biçiklist shtetasin.

Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën shtetasi rreth 50 vjeç.

Drejtuesi i automjetit shtetasi është larguar nga vendi i ngjarjes dhe vijon puna për kapjen e tij.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit./m.j