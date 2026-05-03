Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur këtë të diel në Durrës, ku 57-vjeçari Nikoll Radaçi, duke drejtuar automjetin, përplasi për vdekje 2 të mitur, la të plagosur rëndë një tjetër fëmijë dhe të lënduar më lehtë 2 të rritur.
Shoferi Radaçi, pas aksidentit tragjik, është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes, me qëllim që të arratisej.
Po ashtu mësohet se ai u kap nga një patrullë policie në një rrugë pranë vendit të ngjarjes, disa minuta më pas.
Pasi u kap nga efektivët, Radaçi ka thënë se u largua nga vendi i ngjarjes pasi ishte i shokuar.
Leave a Reply