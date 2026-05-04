Policia ka publikuar informacionin zyrtar, lidhur me aksidentin tragjik që i mori jetën dy fëmijëve pasditen e së dielës në Durrës, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur.
Ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 14:10, në rrugën “Ohri”, në lagjen nr. 15 të qytetit bregdetar.
Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën shtetasit e mitur E. M., 12 vjeç, dhe K. N., 10 vjeç. Ndërsa i mituri tjetër, 8 vjeç, pasi mori ndihmën e parë mjekësore në Spitalin Rajonal Durrës, u transportua për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës, Tiranë.
Policia thotë se pas ngjarjes, drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi i aksidentit, por është ndaluar më vonë dhe është shoqëruar në komisariat. Ai ka rezultuar në gjendje të dehur nga testi i alkoolit.
“Drejtuesi i automjetit, pas aksidentit, është larguar nga vendi i ngjarjes, me pretendimin se kishte frikë nga reagimi i qytetarëve, por është konstatuar nga patrulla e Policisë, e cila e ka shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës.
Nga kryerja e testit të alkoolit rezultoi se shtetasi N. R. e drejtonte automjetin, në gjendje të dehur: testi i parë 0.73 mg/l dhe testi i dytë 0.70 mg/l. Gjithashtu, i është marrë edhe kampion gjaku për ekzaminim toksikologjik.
Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se shkak i aksidentit është humbja e kontrollit mbi automjetin, si pasojë e drejtimit të tij, në gjendje të dehur.”, bëjnë me dije uniformat blu.
Gjithashtu, nga verifikimet e historikut të drejtuesit të automjetit rezulton se ky shtetas është ndëshkuar edhe më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar, në vitin 2020, dhe për tejkalim të shpejtësisë, dy herë, me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj, në vitin 2022.
Lidhur me ngjarjen e djeshme, ndaj shoferit janë ngritur akuzat për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen e dy personave, “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt” (në gjendje të dehur) dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”.
Mes të tjerash, Policia e Shtetit iu shpreh familjarëve të të miturve që humbën jetën, “ngushëllimet më të ndjera, dhe i uron vogëlushit 8-vjeçar, shërim sa më të shpejtë”.
