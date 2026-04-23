Qarkullimi i automjeteve në Tunelin e Llogarasë është rikthyer në normalitet, pas një ndërprerjeje të përkohshme të shkaktuar nga një aksident rrugor. Ngjarja, e cila përfshiu dy automjete, vuri në lëvizje të menjëhershme të gjitha strukturat e emergjencës për menaxhimin e situatës dhe shmangien e bllokimit të gjatë të këtij aksi të rëndësishëm.
Aksidenti u regjistrua brenda ambienteve të tunelit, ku përplasja mes dy mjeteve solli pezullimin e lëvizjes në të dyja kahet e qarkullimit. Si pasojë e goditjes, njëri prej drejtuesve ka pësuar lëndime të lehta trupore. Ai është transportuar me shpejtësi drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Burimet spitalore konfirmojnë se gjendja e tij është e stabilizuar dhe ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Për të normalizuar situatën, në vendngjarje mbërritën forca të shumta, përfshirë shërbimet e Policisë Rrugore, ekipet e Urgjencës Mjekësore dhe forcat Zjarrfikëse, të cilat kryen procedurat standarde për sigurimin e perimetrit dhe pastrimin e rrugës.
Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) bëri të ditur përmes një njoftimi në rrjetet sociale bëri të ditur se aktualisht mjetet mund të udhëtojnë sërish pa pengesa.
“Rifillon qarkullimi në Tunelin e Llogarasë, i cili u bllokua përkohësisht pas një aksidenti mes dy automjeteve. Fatmirësisht, të përfshirët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë, në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë, autoambulanca dhe forcat zjarrfikëse, duke bërë të mundur menaxhimin e situatës dhe rikthimin e shpejtë të qarkullimit,” thuhet në komunikimin e institucionit.
Ndërkohë, ekspertët e Policisë Rrugore kanë nisur veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet e sakta dhe rrethanat që çuan në këtë përplasje. Autoritetet i bëjnë thirrje përdoruesve të rrugës të tregojnë kujdes të shtuar, të ruajnë distancën dhe të respektojnë kufizimet e shpejtësisë, veçanërisht gjatë lëvizjes brenda tuneleve.
