Një aksident i rëndë u shënua dje në aksin Fier-Patos.
30-vjeçari, Gazment Gropa, i cili mbeti i plagosur nga aksidenti me motor, ka humbur jetën sot.
Pavarësisht ndihmës mjekësore, i riu nuk mundi t’i mbijetojë dëmtimeve të rënda.
Si pasojë e aksidentit mbetën të lënduar edhe dy persona të tjerë, më konkretisht drejtuesi i automjetit dhe pasagjerja që udhëtonte me të.
Ky segment rrugor, veçanërisht gjatë muajve të verës, karakterizohet nga fluksi i lartë i mjeteve dhe aksidente të shpeshta.
