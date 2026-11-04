Ka ndërruar jetë në Spitalin Rajonal të Fierit 75-vjeçari Baftjar Shahaj i cili u aksidentua më herët në aksin rrugor Levan–Vlorë.
I moshuari ishte transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore, por nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Sipas informacionit paraprak të policisë, këmbësori ishte identifikuar fillimisht si 74-vjeçar, banues në fshatin Levan, ndërsa automjeti që e përplasi drejtohej nga një 58-vjeçar.
Drejtuesi i automjetit u shoqërua në Komisariat, ndërsa grupi hetimor vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
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