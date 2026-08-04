Ka humbur jetën 37-vjeçari A. U., i cili u përfshi në aksidentin e rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor “Fushë Arrëz–Fierzë”.
37-vjeçari ishte drejtues i një motomjeti dhe u përplas me një automjet me drejtues shtetasin K. H., 59 vjeç.
Pas përplasjes, i riu mbeti i plagosur rëndë dhe fillimisht u transportua për ndihmë mjekësore në spitalin e Bajram Currit.
Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, u kërkua ndërhyrja e helikopterit për transportimin e tij drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, 37-vjeçari ka ndërruar jetë në spital.
Ngjarja ndodhi rreth orës 08:45, ndërsa grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
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