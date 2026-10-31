Një aksident tragjik është regjistruar në livadhet e fshatit Domaj, në njësinë administrative Gjinaj, në Has, ku një 46-vjeçar nga Kosova ka humbur jetën pasi mjeti sportiv me të cilin udhëtonte është përmbysur.
Viktima është shtetasi A. Q., 46 vjeç, i cili ishte drejtuesi i mjetit. Si pasojë e aksidentit ka mbetur i plagosur edhe vëllai i tij, shtetasi V. Q., 38 vjeç, i cili është transportuar në spitalin e Kukësit, ku po merr ndihmë mjekësore.
Sipas informacionit paraprak të Policisë, mjeti sportiv dyshohet se është përmbysur aksidentalisht, duke shkaktuar vdekjen e 46-vjeçarit.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon veprimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit.
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