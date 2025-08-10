Policia e Fierit ka zbardhur shkaqet e aksidentit rrugor të një dite më parë në vendin e quajtur “Qafa e Koshovicës”, ku 4 persona mbetën të plagosur rëndë.
Sipas hetimeve, shkak i aksidentit është bërë ndërprerja e rrugës nga automjeti që drejtohej nga shtetasi M. A., i cili është larguar nga vendngjarja.
Në përfundim të veprimeve procedurale është bërë i mundur arrestimin në flagrancë të shtetasit M. A., 45 vjeç, banues në Itali, për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme.
