Pas aksidentit të rëndë me tre të mitur, të cilët lëviznin me monopatinë dhe u përplasën nga një makinë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë, ekspertët kanë ngritur alarmin për përdorimin e këtyre mjeteve. Në studion e Ditarit me Bruna Çifligun, eksperti i sigurisë Fation Softa, sugjeron marrjen e masave për parandalimin e aksidenteve të tilla. Duke qenë se një nga të miturit ndodhet në intubim, Softa thekson se nuk do të ishte kjo situatë, nëse i mituri do të kishte patur mjetet mbrojtëse në kokë.

“Aksidenti me tre të mitur, ku njëri është në gjendje të rëndë. Goditja që ka marrë është në kokë. Nëse do të kishte pasur një masë mbrojtëse edhe biçikletat kanë detyrim ligjor për kokore. Edhe punonjësit e policisë që konstatojnë fëmijë me monopatina të vendosin penalitete. Rasti ka ndodhru në korsi emergjence”.

Ndërkohë që Italia po shqyrton mundësinë e targimit të monopatinave për t’i identifikuar, Softa sugjeron që edhe në vendin tonë të përdorin jelekë fosforeshentë.

“Mjafton të lenë një kartë krediti dhe atë e merr. Ky konfuzion dhe përdorim masiv përdorim pa kriter ka krijuare një kaos dhe shkak i aksidenteve. italia po shikon mundësinë për t’i targuar. Personat që lëvizin me ta duhet të kenë masat mbrojtëse, kokore, gjunjëza. Edhe në Shqiëpri duhet të lëvizin me jelekë fosforeshentë edhe motorët që nuk e zbatojnë, por edhe monopatinat. Edhe pse nuk është i përcaktuar për monopatinat, jeleku duhet të përcaktohet”.

Në A2 CNN, eksperti i sigurisë thotë se duhet të merren masa parandaluese nga mbikëqyrja me kamera, te gjobat dhe sekuestrimi i monopatinës.

“Duhet të ketë kamera inteligjente që montohen në kase të caktuara siç numërojnë biçikletat dhe numrin e mjeteve që shkelin hyjnë dhe kalojnë në ato zona të dedikuara. Parandalimi vjen edhe me ndëshkim me gjoba dhe mos të presim aksidentin e radhës. Gjoba të shkojë në banesë deri te sekuestrimi i monopatinës. Polici është për zgjidhjen e problemit në rrugë”.