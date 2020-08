Policia njofton se si pasojë e aksidentit janë plagosur drejtuesi i një mjeti P.B., 45 vjeç, banues në Librazhd dhe tre pasagjerë. Ne makinen ku u plagos drejtuesi i mjetit udhetaret kane qene te gjithe familjare.

Në vendin e ngjarjes kanë shkuar shërbimet e policisë, për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Mësohet se si pasojë e ngjarjes janë krijuar radhë të gjata makinash që janë duke shkuar drejtë Elbasanit.

Elbasan/ Informacion paraprak

Në aksin rrugor Elbasan- Librazhd, në fshatin Mengël, Elbasan, mjeti tip ” Golf” me drejtues shtetasin P.B., 45 vjeç, banues në Librazhd është përplasur me mjetin tip “Volkswagen”, me drejtues shtetasin I.S., 38 vjeç, banues në Durrës dhe me mjetin tip “Benz”, me drejtues shtetasen A.M., banuese në Elbasan, 26 vjeçe.

Si pasojë e aksidentit është plagosur drejtues i mjetit “Golf” , shtetasi P.B., si edhe 3 pasagjerët që ndodheshin në këtë mjet, të cilët u transportuan në Spitalin Rajonal Elbasan për ndihmë mjeksore jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit .