Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, sot në 5 maj komentoi aksidentin tragjik në Durrës, ku një shofer i dehur përplasi për vdekje dy fëmijë.
Manja deklaroi se ngjarja është shumë e rëndë në rrafshin njerëzor. Ai shtoi se PS do i drejtohet Kuvendit me propozime për ndryshime në Kodin Rrugor dhe atë Penal.
Ulsi Manja, kryetari i Komisionit të Ligjeve: Është jashtë rendit të ditës, por ai aksident tragjik ka zgjuar shumë ndjeshmëri te çdo prind. Ai njeri do marrë ndëshkimin e duhur sipas ligjit. Ngjarja është shumë e rëndë. Unë bashkohem me ngushëllimet për familjen.
Ne si Komision kemi për detyrë që shqetësimin që ka krijuar ngjarja, ta përkthejmë në ndryshime ligjore. Bashkë me disa kolegë të mazhorancës, do i drejtohemi Kuvendit me një paketë ndryshimesh në Kodin Rrugor dhe atë Penal, për situatën në rrugët e vendit. Nuk do të duhet që të ndodhin ngjarje të tilla që të ashpërsohen masat, por po shikojmë që të adresojmë çështjen në anën ligjore.
