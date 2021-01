Policia e Elbasanit përmes një komunikimi për mediat ka zbardhur detaje nga aksidenti që ndodhi sot në aksin Elbasan-Peqin.

Ngjarja ndodhi në fshatin Papër. Burime zyrtare nga policia e Elbasanit, bënë me dije se mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin A.D., 24 vjeç, banues në Tiranë, është përplasur me mjetin tip ” Toyota”, me drejtuese shtetasen V.T., 32 vjeçe, banuese në Tiranë.

Si pasojë e aksidentit janë plagosur dy drejtuesit e mjeteve dhe 2 pasagjere të mjetit tip “Benz”, dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punohet për zbardhjen e shkakut të aksidentit./a.p