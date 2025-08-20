Një dëshmitar okular përshkroi momentet dramatike që ndodhën të hënën pasdite pak para kabinës së pagesës Iasmos në autostradën Egnatia, kur një kamion u përplas me dy makina, duke bërë që ato të merrnin flakë dhe duke vrarë tre persona.
“Mund t’i dëgjonim të tre personat duke na lutur t’i nxirrnim jashtë. ‘Na nxirrni jashtë, na nxirrni jashtë’. Ata bërtisnin ‘ndihmë, na nxirrni jashtë, na shpëtoni’. Njerëzit po digjeshin të gjallë. I pamë me sytë tanë dhe të tre ishin karbonizuar. Nuk mundëm t’i nxirrnim jashtë, ishin bllokuar”, the një dëshmitar për mediat greke.
Duke shpjeguar se çfarë ndodhi, ai tha gjithashtu se gomat filluan të shpërthenin.
“Brenda një sekonde të ndarë, makina u përfshi nga flakët. Filloi të bënte shumë shpërthime. Zjarri vinte nga kamioni shumë fort. Ishte i shpejtë dhe i fortë”, shtoi ai
Viktimat e aksidentit tragjik me makinë janë Viktori 59-vjeçar, gruaja e tij 57-vjeçare
Marianka ishte ulur në sediljen e pasme të makinës pranë gruas 49-vjeçare të 61-vjeçarit, e cila ishte e vetmja mbijetuese pasi arriti të dilte nga makina që po digjej.
Të katër po ktheheshin nga një dasmë në Xanthi,ndërsa në makinën e dytë që goditi kamioni ishin vajza e Viktorit dhe Mariankës, dhëndri i tyre dhe dy nipërit e mbesat e tyre, të moshës 4 dhe 6 vjeç.
Kur kamioni goditi makinën që drejtohej nga 59-vjeçari, ata më pas u përplasën me makinën në të cilën udhëtonin vajza e tij shtatzënë, bashkëshorti i saj dhe dy fëmijët e tyre.
Të dy makinat ishin duke shkuar për në Ksanthi, në një radhë 600 metrash te pika e pagesës, kur kamioni goditi të parën. Një zjarr shpërtheu në vendngjarje, duke rezultuar në vdekjen e shoferit 59-vjeçar, gruas së tij dhe mikut të tij.
