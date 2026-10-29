Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez ka deklaruar se autoritetet spanjolle do të sqarojnë plotësisht rrethanat e tragjedisë hekurudhore që la 69 viktima. Ai theksoi se do të forcojnë masat e sigurisë, në mënyrë që një aksident i ngjashëm të mos ndodhë përsëri.
“Të gjitha institucionet po punojnë ditë e natë, jo vetëm për t’iu përgjigjur nevojave të viktimave dhe familjeve të tyre, por edhe për të sqaruar çdo detaj të fundit të kësaj tragjedie dhe për të forcuar sigurinë, në mënyrë që të mos ndodhë më kurrë,” u shpreh Sanchez.
Kryeministri spanjoll bëri me dije se mekanizmat shtetërorë janë vënë në lëvizje që në momentet e para pas aksidentit, përmes aktivizimit të Planit të Përgjithshëm Shtetëror të Emergjencës për Mbrojtjen Civile.
Në terren janë mobilizuar edhe Njësia Ushtarake e Emergjencës (UME), Garda Civile, Policia Kombëtare dhe Strukturat e Mbrojtjes Civile.
Sanchez shprehu mirënjohjen e thellë për angazhimin e palodhur të shërbimeve të emergjencës dhe ekipeve të mbështetjes psikologjike.
The post Aksidenti hekurudhor në Spanjë, Sanchez: Po punojmë ditë e natë për të sqaruar çdo detaj appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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