Numri i lartë i aksidenteve në vend, ka shtuar nevojën për gjak, për shkak të ndërhyrjeve kirurgjikale. Sipas drejtoreshës së Qendrës së Transfuzionit të Gjakut Viola Shano, situata është e qëndrueshëm, por, numri i dhuruesve vullnetarë mbetet ende në shifra shumë të ulëta krahasuar me ato familjarë.

“Ne kemi një rritje të numrit të rasteve të aksidenteve që na vijnë në urgjencë që kërkojnë trajtim me gjak. Për këtë gjë ne jemi munduar që nëpërmjet një programi gjithë vjetorë, të përfshijmë çdo institucion publik dhe privatë në mënyrë që të krijojmë rezerva dhe të kemi gjak sa më tepër. E vështirë është dhe ne mund të themi sërish që shifrat e familjarëve dhe vullnetarëve që dhurojnë është 75% dhuruesit familjarë dhe 25% ata vullnetarë, por, duke e krahasuar me 2024 kemi një rritje prej 28% të dhurimeve vullnetare, dhe kjo gjë është shumë e mirë krahasuar me 2023”

Sipas Drejtoreshës Shano, në një ditë mesatarisht nevojiten 100 njësi gjak të dhuruara, për të përmbushur kërkesat e larta, por, edhe në këtë rast mjekja thotë se vështirësia qëndron në sigurimin e grupeve të rralla.