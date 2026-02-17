Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të marte në Lezhë, ku një automjet ka përlasur një këmbësor për vdekje.
Siç bëjnë me dije uniformat blu, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:30 të mëngjesit, pranë kryqëzimit të Rrilës.
“Shërbimet e Policisë Rrugore, si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe policore, identifikuan dhe kapën shtetasin I. M., 46 vjeç, i cili u largua nga vendi i aksidentit (kryqëzimi i Rrilës), ku rreth orës 03:30, përplasi me automjetin që drejtonte, një këmbësor ende të paidentifikuar, i cili si pasojë humbi jetën.”, thuhet në njoftimin e Policisë, e cila më tej sqaron se po vijojnë verifikimet për të identifikuar shtetasin që humbi jetën, si dhe për të sqaruar rrethanat e aksidentit.
