Një i vdekur dhe dy të plagosur është bilanci i një aksidenti të ndodhur në Elbasan mëngjesin e së martës.

Në aksin kombëtar Elbasan–Librazhd, konkretisht në vendin e quajtur Xibrakë, dy automjete që lëviznin me shpejtësi janë përplasur mes tyre duke bërë që një person të ndërrojë jetë dhe dy të tjerë të plagosen rëndë.

Një automjet tip BMW me targa Bullgare CB8640HA është përplasur me një Hyundai me targa shqiptare. Si pasojë ka ndërruar jetë pasagjeri në mjetin BMW, ndërsa drejtuesi dhe pasagjeri i Hyundai-t janë transportuar kanë shkuar për ndihmë mjekësore në spitalin kirurgjik Elbasan.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.