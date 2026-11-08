Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e sotme në lagjen nr. 14 në Durrës.
Një automjet, që drejtohej nga një 26-vjeçare me inicialet K. Gj., ka përplasur një këmbësor 81-vjeçar, shtetasin B. Z.
Si pasojë e plagëve të marra, i moshuari ka humbur jetën.
Pas aksidentit, drejtuesja e automjetit është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
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