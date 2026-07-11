Një aksident rrugor është regjistruar paraditen e sotme në Unazën e Madhe të Fierit, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe është përplasur me murin e një ndërtese.
Mësohet se automjeti tip “Ford” ka pësuar një përplasje të fortë, si pasojë e së cilës ka mbetur i plagosur një i mitur, i cili ndodhej në pjesën e pasme të makinës.
I mituri është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit, ku sipas informacioneve paraprake po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po kryejnë veprimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
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