Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme, në aksin e ByPass-it në drejtim Orikum–Vlorë. Sipas informacioneve paraprake, automjeti tip “Volkswagen” i drejtuar nga V.G., është përplasur me një tufë bagëtish të imta (dhi) që ndodheshin në rrugë.
Në fund të tufës ndodhej edhe çobani me iniciale A.D., rreth 35 vjeç, i cili është goditur gjatë përplasjes. Si pasojë e forcës së goditjes, 35-vjeçari është transportuar me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po merr ndihmë mjekësore për traumat e pësuara.
