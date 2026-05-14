Ditën e sotme, babai i ministres Adea Pirdeni, është përfshirë në një aksident automobilistik dhe fatkeqësisht ka ndërruar jetë.
Burime bëjnë me dije se aksidenti ka ndodhur rreth orës 12:00 në rrugën ‘Bardhyl’ në Tiranë.
Po ashtu mësohet se 87-vjeçari Luan Pirdeni ka qenë duke lëvizur me biçikletë, në momentin që është përplasur nga një automjet.
Më herët, deputetët ndërprenë mbledhjen e Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet, sepse thanë se gjendja shëndetësore e babait të ministres është shumë e rëndë dhe disa prej tyre po shkonin atje.
Njoftimi i Policisë:
Tiranë-Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin S. M., 31 vjeç, pasi në kryqëzimin e rrugës “Bardhyl” me rrugën “Kongresi i Manastirit”, duke drejtuar motomjetin, është përplasur me biçikletën me të cilën lëvizte shtetasi L. P., 87 vjeç.
Si pasojë e aksidentit, 87-vjeçari ka humbur jetën në spital.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
