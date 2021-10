Një aksident është regjistruar pasditen e sotme në segmentin Milot-Rrëshen, ku si pasojë 3 persona kanë mbetur të plagosur. njëri prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë.

“Në aksin rrugor Milot-Rrëshen, në hyrje të qytetit të Rrëshenit, automjeti me drejtues shtetasin A.Gj., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Sh.P., ku si pasojë kanë marrë dëmtime të dy drejtuesit e mjeteve, si dhe shtetasi P.Ll., i cili ishte pasagjer në njërin nga automjetet.”- njofton policia.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.

/a.r