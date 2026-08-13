Një aksident ka ndodhur sot (13 gusht) në afërsi të fshatit Vodicë në Poliçan, në vendin e quajtur “Çesma e Thatë”.
Mjeti doli nga rruga në një kthesë dhe përfundoi në kanalin kullues.
Si pasojë, u plagosën tre anëtarët e një familjeje, Veiz Sh., 60-vjeç, Rabushe Sh., 78-vjeçe dhe Liljana Sh., 58-vjeçe,të tre banues në fshatin Vodicë.
Ata ishin anëtarë të së njëjtës familje dhe mjeti drejtohej nga 58-vjeçarja.
Ata janë transportuar drejt Spitalit Rajonal Berat, ku edhe kanë marrë mjekimin e nevojshëm, ndërkohë që për shkak të frakturave të marra, 78-vjeçarja është transportuar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë.
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