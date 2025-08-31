Një aksident i rëndë rrugor është shënuar mbrëmjen e së dielës në aksin Lezhë–Milot, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar tre të plagosur.
Ngjarja ndodhi rreth orës 19:40, ku automjeti me drejtuesin me inicialet R. D. u përplas me një tjetër mjet që drejtohej nga personi tjetër me inicialet F. P.
Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të dëmtuar të dy drejtuesit e mjeteve si dhe shtetasi me inicialet M. V., pasagjer në automjetin e drejtuar nga R. D.
Të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.
Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë përkatëse. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në orët e mbrëmjes dhe në akse me ngarkesë të lartë trafiku.
