Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në autostradën Fier-Lushnje, pranë zonës së Kolonjës. Një automjet tip “Audi”, i cili lëvizte në drejtim të Lushnjes, ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në nënkalimin që lidh aksin rrugor me zonën e Kolonjës.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit ka marrë dëmtime të lehta dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në spitalin e Lushnjes. Sipas informacioneve paraprake, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje kanë mbërritur efektivët e Policisë Rrugore, të cilët po punojnë për dokumentimin e aksidentit dhe përcaktimin e rrethanave të plota të tij. Dyshimet paraprake janë se shkak i daljes nga rruga mund të ketë qenë një manovër e gabuar e drejtuesit të automjetit.
Fatmirësisht, aksidenti nuk ka shkaktuar pasoja për përdoruesit e tjerë të rrugës, ndërsa automjeti ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale. Ekspertiza shkencore e policisë pritet të përcaktojë shkaqet e sakta të aksidentit.
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