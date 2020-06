Një 70-vjeçar ka mbetur i plagosur pasi është aksidentuar teksa lëvizte me biçikletë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:40, në lagjen nr.1, Durrës.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se mjeti tip “Benz” me drejtuese shtetasen V.Ç., ka aksidentuar shtetasin S.N., rreth 70 vjeç, që po lëvizte me biçikletë, i cili është dërguar në spital nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Drejtuesja e mjetit është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme.

g.kosovari