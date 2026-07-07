Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e kaluar në rrugën “Vala e Detit”, ku, si pasojë e mungesës së ndriçimit dhe sinjalistikës rrugore, një motor me dy persona ka përfunduar në kanalin kryesor të ujërave të zeza.
Mësohet se njëri prej të plagosurve është transportuar me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje kritike.
Sipas banorëve të që jetojnë pranë rrugëve “Vala e Detit” dhe “Azem Hajdari” ndodhen prej kohësh në gjendje kritike.
Në këtë zonë mungon ndriçimi publik dhe sinjalistika, ka puseta të hapura dhe trotuare të dëmtuara, duke e bërë lëvizjen tepër të rrezikshme.
Sipas tyre, aksidente të tilla janë të shpeshta, pasi gjatë gjithë ditës dhe natës në këtë segment qarkullojnë shumë automjete dhe motoçikleta, të cilat shpesh përfundojnë në kanalin anësor për shkak të kushteve të këqija të rrugës.
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