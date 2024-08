Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme në Devoll, ku një motor është përplasur me një automjet.

Si pasojë janë dëmtuar të dy drejtuesit e mjeteve, të cilët ndodhen për mjekim në spital, jashtë rezikut për jetën.

“Rreth orës 18:50, në fshatin Barçanj, Devoll, motomjeti me drejtues shtetasin I. Sh., 30 vjeç, është përplasur me automjetin tip “Toyota”, me drejtues shtetasin A. K., 72 vjeç.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, njofton policia.

/a.r