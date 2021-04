Një aksident i fuqishëm ka ndodhur në aksin rrugor Berat-Urë Vajgurore, ku për pasojë dy persona kanë mbetur të plagosur.

Aksidenti ndodhi në fshatin Moravë. Dy mjete janë përplasur fuqishëm me njëra-tjetër dhe si pasojë e aksidentit janë plagosur dy drejtuesit e mjeteve. Ka qenë mjeti tip ‘Benz’, me targa AA 594 UD, që duke qarkulluar me shpejtësi jashtë normave të lejuara, ka humbur kontrollin dhe i ka shkuar ballë për ballë mjetit tip Wolswagen, me targa AA 482 UV, i cili pas përplasjes është rrotulluar në sensin e kundërt të lëvizjes.

Dy drejtuesit e mjeteve kanë pësuar lëndime dhe janë transportuar në Spitalin Rajonal të Beratit, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia rrugore, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, është duke punuar për zbardhjen e shkaqeve dhe dinamikës së aksidentit./ b.h