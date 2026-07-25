Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në autostradën Tiranë-Durrës. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë dy automjete, të cilat janë përplasur pranë zonës së Maminasit.
Deri më tani nuk ka ende të dhëna zyrtare nëse nga përplasja ka persona të plagosur apo dëme vetëm materiale.
Në vendngjarje pritet mbërritja e policisë dhe shërbimeve të emergjencës, ndërsa mbeten për t’u sqaruar rrethanat dhe shkaqet e aksidentit. Ndërkohë, përplasja ka shkaktuar ngadalësim të qarkullimit në këtë segment të autostradës.
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