Peqin- Në aksin rrugor Elbasan- Peqin, mjeti tip ” Benz”, me drejtuese shtetasen K.R., 35 vjeçe, është përplasur me mjetin tim “Honda”, me drejtues shtetasin I.Y., 45 vjeç.

Si pasojë e aksidentit janë plagosur të dy drejtuesit e mjeteve dhe shtetasja J.R., pasagjere në mjetin tip “Benz”, të cilët janë transportuar në Spitalin Rajonal Elbasan dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendgjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaktut të aksidentit.