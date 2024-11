Një aksident rrugor ka ndodhur në aksident në aksin rrugor “Korçë-Pogradec” rreth orës 15:30, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 15:30, në aksin rrugor “Korçë-Pogradec”, janë përplasur automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin B. Xh. me automjetin tip “Seat” me drejtues shtetasin O. Xh.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve dhe pasagjeri në automjetin tip “Seat”, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rethanave të aksidentit.