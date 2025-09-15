Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Fier-Patos, në fshatin Portëz në Fier.
Një automjet tip “Renault”, pasi është përplasur me një mjet tip “Golf”, ka dalë nga rruga, duke përfunduar në kanal.
Sipas burimeve nga vendngjarja drejtuesi i automjetit ka shpëtuar mrekullisht pa lëndime të rënda, ndërsa për nxjerrjen e mjetit ka shkuar për ndihmë edhe një mjet zjarrfikës.
Ndërkohë policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti me dëme të konsiderueshme materiale.
