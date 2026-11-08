Një aksident rrugor është regjistruar mbremien e sotme në aksin Fier-Libofshë, në fshatin Agim.
Një autobot që transportonte qumësht është përplasur me një motomjet. Si pasojë e përplasjes ka mbetur i plagosur drejtuesi i motorit, i cili ka marrë dëmtime.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat po kryejnë veprimet hetimore për të zbardhur rrethanat dhe shkakun e aksidentit.
Ndërkohë, pritet të mësohen detaje të tjera lidhur me gjendjen shëndetësore të të plagosurit.
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