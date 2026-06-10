Një aksident me vdekje ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 20:30, në zonë e Laknasit, ku ka humbur jetën një 48-vjeçar.
Sipas informacioneve paraprake, automjeti me drejtues shtetasin me iniciale E. V., 20 vjeç, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin L. G., 48 vjeç, ku si pasojë ka humbur jetën ky i fundit.
Ndërkohë, 20-vjeçari është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.
Tiranë/Informacion paraprak
Më datë 10.06.2026, rreth orës 20:30, në rrugën “Nënë Tereza”, në Laknas, automjeti me drejtues shtetasin E. V., 20 vjeç, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin L. G., 48 vjeç.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit ka humbur jetën, ndërsa drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Leave a Reply