Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në kryeqytet, ku si pasojë ka humbur jetën një 42-vjeçar.
Blutë bëjnë me dije se aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur “Ura e Çerkezës”, ku automjeti me drejtues shtetasen A. P., është përplasur me automjetin me drejtues Q. T., rreth 42 vjeç dhe si pasojë ka humbur jetën ky i fundit.
Informacioni i policisë:
Rreth orës 16:45, tek Ura e Çerkezës, automjeti me drejtues shtetasen A. P., është përplasur me automjetin me drejtues Q. T., rreth 42 vjeç.
Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shtetasi Q. T, ndersa drejtuesja shtetasja A. P është shoqëruar në Komisariat, për veprime të metejshme.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
