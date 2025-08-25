Një aksident me pasojë vdekjen është shënuar mbrëmjen e sotme, 25 gusht 2025, në dalje të Vorës, ku një automjet ka përplasur një këmbësor, i cili ndërroi jetë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:30, kur automjeti që drejtohej nga 53-vjeçari me iniciale J.T., përplasje këmbësorin 66-vjeçar.
Sakaq, 53-vjeçari është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij aksidenti.
“Me datë 25.08.2025, rreth orës 20:30, në dalje të Vorës, automjeti me drejtues shtetasin J. T., rreth 53 vjeç, ka përplasur këmbësorin shtetasin K. L., rreth 66 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit“, njofton policia.
Leave a Reply